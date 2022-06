10 casitas de madera fabulosas

La casa de madera tradicional de troncos, puede también combinar en su construcción la madera en tablas para algunas de las soluciones estructurales y de armado de la casa.

La madera es un excelente aislante como ya comentábamos, resuelve perfectamente tanto el aislamiento acústico como el aislamiento térmico, por lo general los muros son aislantes naturales y resistentes a los cambios de clima, hasta en climas muy fríos con temperatura bajo cero no sufren agrietamientos. No se someten a contracción, no necesita decoración externa, ya el acabado de la madera natural es suficiente para tener una casa excelente.