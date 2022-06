Comedores modernos: 6 ideas para sacarle provecho

Otro aspecto a tomar en cuenta y que no podíamos dejar fuera de esta serie de tips que en homify decidimos compartirte, es el hecho de tomar al estilo del comedor como punto clave para saber que quitar y poner con el fin de hacerlo más útil, y no en el aspecto de degustar alimentos, para eso ya es perfecto, sino para hacerlo multiusos.

Composiciones guiadas de esta manera, serán una sensación tanto en el aspecto visual como en lo referente a la utilidad. Siempre y cuando se use cada elemento de forma inteligente ya que hay partes emblemáticas en el estilo que no pueden ser alteradas, y otras más, igual de significativas de la que si puedes valerte. Por ejemplo, no sería conveniente alterar colores ni agregar elementos, pero modificar la distribución sí que está permitido, y te aseguramos te podrá ser muy útil.