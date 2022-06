Diseño de terrazas: 8 fabulosas ideas

Es posible que quisieras todo un living pero tu terraza no tiene tanto espacio. Sin embargo al colocar una silla colgante puedes tener un espacio súper cómodo sin ocupar tanto terreno. Lo mismo ocurre con una hamaca, no es necesario que siempre este instalada en su totalidad, puedes guardarla cuando no la necesites y colocarla cuando te encuentres de humor para pasar tiempo al aire libre. Esto también te ayudará a la limpieza y evitar daños durante la temporada de lluvias, pues no es lo mismo limpiar toda una sala que sólo unos cojines. Aquí te compartimos algunas hamacas que seguro te encantarán.