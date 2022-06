Limpieza de casas: 6 secretos para tenerla en orden

Comencemos los trucos de organización y limpieza por una de las habitaciones que es un verdadero reto en estos aspectos, por supuesto que nos referimos a la cocina que ni con el cuarto de baño se equipara, y es que esta habitación, está en constante lucha contra el desorden y la suciedad. Desde que comienza el día, ya estamos ahí preparando el desayuno; pasa la comida y se han amontonado trastes, así que para la cena ya todo está lleno y desacomodado, y nosotros ya estamos sin energía para limpiar.

¿Detectaste el problema?, éste radica en que no hay un orden cada vez que se utiliza la cocina, por ello, el secreto consiste en no dejar que nada se acumule, mucho menos el fregadero, pues su condición no es estar lleno, y es que si da pereza lavar un plato y un vaso, mucho más te dará lavar cinco, y más antes de dormir.