Diseño de jardines: 8 maneras para darle privacidad

Esta idea tristemente no es para todos, es más, no es para la mayoría de los casos en los que se carezca de privacidad, ya que radica en tener a la mano una buena cantidad de tierra o, mejor aún, un juego de relieve en el piso un tanto particular, pues las vallas serás los montones de tierra cubiertos de pasto, como si la división hubiera estado allí antes que tu hogar.