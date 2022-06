Remodelación de recámaras sin gastar mucho

¿Alguna vez has pensado en crear un bonito rincón de relax en el recámara?, quizá anteriormente esta idea resultará un tanto extraña ya que para momentos de relajación está la sala, pero ya no más, ahora está más que bienvenida, aunque sea un diminuto asiento que permita leer, o hasta dormir cuando aún no piensas reposar toda la noche, sino sólo reposar un poco.

Alternativas son muchas, un sillón con reposapiés para un resultado elegante y refinado, o una mecedora en suspensión, incluso en versión hamaca para un concepto más ecológico e intelectual.

Ahora sólo resta que elijas con cual de estas opciones renovarás tu recamará, y mejor aún, ¡nos comentes cuál y por qué!