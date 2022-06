Instalación Efímera: la comodificación del ready-made

En la posmodernidad hemos convertido los límites en acicates que nos impulsan a seguir adelante. Más que el cliché de las reglas existen para romperlas en nuestra indiferencia las reglas y por ende los límites existen para cruzarse, para doblarse y para usarse a nuestro favor dependiendo de la acción en curso.

Con esta idea es que cualquier objeto se ha comodificado, es decir, se precia por su valor comercial más que por su valor de uso, un retorno a la sacralización pero esta vez monetaria no por su numen, y el arte no es la excepción. Por otro lado, en el cruce de fronteras, diversas disciplinas han encontrado en el Arte no solo una fuente de inspiración sino incluso argumentos que legitiman muchas de sus experimentaciones, entre ellas la Arquitectura, el Diseño y la Decoración de Interiores. Así se logra comodificar proyectos de corte ’artístico’ y al concepto mismo.

Este es el caso de los profesionales de usoarquitectura bajo la batuta de Gabriel Salazar y Fernando Castañón quienes desarrollaron la Instalación Efímera ’Proceso de degustación y digestión de una propuesta Pop!’ para Habitat Expo en el 2011: una instalación bajo los preceptos de ready-made comodificado en aras de mostrar a los visitantes las infinitas posibilidades del diseño interior.

Y como en homify nos gusta curiosear, quisimos cuestionar contigo…