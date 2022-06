Baños pequeños que fueron remodelados y modernizados

No lo podemos creer, ni tu tampoco, este baño está en pésimas condiciones, no hay quien entre en el, ni lo use sin sentirse que se va a enfermar de solo tocar esas baldosas rotas y llenas de hongos. Es algo que no quieres tener cerca, aquí realmente hay que empezar desde el principio para ver si se llega a un final feliz despues de remodelarlo.