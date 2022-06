Remodelación: de casa normal a sensacional

Una desafortunada esquina oscura, con un sofá de los 80 que con ese diseño y color no dan ganas de utilizarlo para la supuesta función que tenía: el rincón de lectura. La cortina no ayuda restándole claridad a este rincón y la pobre planta, con una falta extrema de agua que le permita revivir, no ayuda para nada a la decoración. Un espacio que aparenta estar sucio, solo como para sentarse vegetando frente a un televisor, no es precisamente un diseño de avanzada ¿te parece verdad?