9 Inspiradores Diseños de Áticos

Acogedor y encantador, un ático es un lugar en el que las mejores ideas pueden cobrar vida. Su ubicación estructural le concede una característica de mucha privacidad por lo que es ideal para crear una alcoba, un estudio o incluso el spa que siempre quisimos tener en nuestra casa. Lamentablemente en varias ocasiones ocupamos este espacio para guardar nuestros recuerdos o los muebles que ya no deseamos y no sabemos qué hacer con ellos, los viejos juguetes de los niños o simplemente no tenemos idea de qué hacer en ese espacio así que lo olvidamos y dejamos que el polvo se acumule en este rincón.

Pero todo eso se acaba aquí, pues hemos preparado nueve magníficas ideas para renovar ese ático que no estás ocupando de la forma más inteligente o al menos soñar con uno de estos espacios… Así que prepárate, porque querrás poner tu casa tan bonita como estas propuestas…