Casa vacacional en el bosque ¡increíble!

Siguiendo nuestro recorrido, vemos como la planta abierta del primer nivel nos muestra un área social totalmente integrada, donde se encuentran tanto la cocina que vimos anteriormente, como el comedor y la sala de estar. El no dividir los espacios con muros refleja lujo, una gran losa que no requiera de refuerzos como columnas o muros es costosa y compleja, por tanto, podemos decir que en esta casa el costo no fue un problema, y vale la pena mencionarlo pues es la esencia de este proyecto.

Las tonalidades obscuras son el elemento que define la paleta de color utilizada, con un gran muro de madera que, aparte de estar inspirado en el bosque de los alrededores, le da un toque acogedor al espacio. La decoración y mobiliario cuentan con un estilo moderno de los años 70s que le dan un carácter elegante y de lujo al ambiente.