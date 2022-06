8 ideas para decorar las paredes de tu jardín

Tomamos fotografías para no olvidar, para guardar y atesorar los mejores momentos, y la mejores sonrisas, pero no siempre nos da tiempo de sacar la cámara para registrarlos. Así que, porqué no regalarnos un reflejo de todas las buenas charlas, y las risas sin sentido. Lo único que hace falta es algunos espejos de distintas formas, colores, y tamaños y una pared. Y podremos tener un jardín increíble y muy original. Lo único que debes cuidar es que la pared en la que los coloques no reciba muy directamente los rayos del sol, o tu jardín tendrá una belleza cegadora durante el día.