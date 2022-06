Jardines interiores: 13 ejemplos que te inspirarán

Tal vez estés pensando que no tienes el espacio suficiente porque vivas en un departamento o la distribución de tu casa no permite un patio interior, pero eso no es cierto. Puedes tomar inspiración de los jardines acristalados de origen oriental y crear un pequeño pero encantador patio con plantas, piedras y madera que hagan la diferencia total en tu hogar, como podemos ver en esta imagen.