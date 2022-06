Estilo rúrstico: una casa sensacional

Tu casa la quieres que se sienta la naturaleza alrededor de ella, con esa tranquilidad que da el campo, ¿cierto o no? Prefieres todo lo moderno en cuanto a tecnología se refiere, no te quieres perder nada de la modernidad, ¿cierto o no? Esta dualidad de sentimientos son muy normales hoy en día, añoras esa paz casi bucólica que se respira en el área rural, pero no te quieres perder las ventajas que da la tecnología moderna. Es comprensible, a todos nos pasa, entonces en homify que siempre estamos pendientes cuáles van a ser tus gustos y necesidades te damos hoy un recorrido por una casa cuyo responsable del proyecto es la empresa llamada Woody-Holzhaus, situada en Alemania. En este recorrido podrás disfrutar de una tecnología y materiales de avanzada, combinado con la sensación cálida de un proyecto que se ubica como un refugio y protección para quien la viva.

Puedes vivir cerca de la ciudad, pero al entrar en tu casa ya estás sintiéndote rodeado de materiales naturales integrada al exterior donde el vidrio y la madera te llevan a experimentar lo que estás buscando, la alta tecnología moderna y la paz rural que casi se ha perdido. Acompáñanos a recrearnos con esta casa rústica con un toque de modernidad.