10 ideas modernas para recubrir la fachada de tu casa

La fachada de una casa es la presentación de ella ante el público, es como cuando te vistes de fiesta y todos admiran tu vestuario, ¿te vestirías para ir a una fiesta con lo mismo que usas para trabajar en tu casa? No, definitivamente no. La fachada de tu casa no puede descuidarse, desde una simplemente pintada, a una con un recubrimiento espectacular o sofisticado, todo está en la combinación de materiales, textura y color.

Las fachadas NO tienen que estar llenas de materiales diversos, eso es sobrecargarlas y quedan pareciendo un muestrario, de esos que colocan en las grandes tiendas de materiales de construcción, todo debe ser con la medida justa para crear interés, pero sin exageración. Un buen proyecto define los materiales para que esto no suceda. Te mostraremos algunas, para que las tomes como ejemplo en este libro de ideas.