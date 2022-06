Departamentos pequeños ¡una distribución increíble!

El contar con un espacio reducido para vivir no es factor para que nuestro apartamento o estudio no luzca de manera sensacional. En la actualidad, este tipo de vivienda es una de las opciones más asequibles que podemos encontrar en el mercado, pero generalmente carecen de un diseño que sea placentero tanto a la vista como para habitar. A continuación, te presentamos el diseño de un pequeño apartamento en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, donde los diseñadores de interiores de MID se encargaron de darle vida a este fabuloso espacio que han denominado Studio 14. Creemos que este estudio no pasa de los 40 metros cuadrados…