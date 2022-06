Asadores y parrillas- ¡6 ideas sensacionales!

En los días soleados, no hay nada mejor que reunir amigos para hacer una carne asada, unas hamburguesa, o unas alitas. Así que no puede hacer falta una parrilla en tu terraza o jardín.Después de todo, es uno de los elementos principales de la zona de entretenimiento en el hogar, y no importa el tamaño, lo más importante es tener un lugar para cocinar los mejores momentos.

Instalar una parrilla es un proceso relativamente fácil, sólo es necesario verificar que la estructura es compatible con la instalación, aunque, si no lo es, puedes solucionar el problema con una parrilla portátil. Elegir los modelos, es un proceso un poco más complicado, para empezar hay que verificar las medidas, cuidar los espacios, las instalaciones, y además hacer que concuerde con el resto de la decoración. Hay muchos diseños de asadores, desde los tradicionales de ladrillo, hasta modernos con motor de gas, y estilos minimalistas.

Por lo tanto, antes de instalar y comprar un asador es necesario analizar las principales características de cada diseño, y del espacio en nuestro jardín o terraza. Para ayudarte hemos seleccionado algunos modelos para elegir el adecuado para tu hogar. ¡Echa un vistazo a los consejos!