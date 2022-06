Comedores modernos – ¡7 ideas fantásticas!

No solo para comer, si no para pasarla bien. Un comedor moderno debe tener también esa función. Como sabemos, las cenas y comidas son momentos de compartir algo íntimo y muchas veces puede extenderse más allá de lo que tardemos en comer, sobre todo, si la platica es amena e interesante. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario que el comedor sea un lugar de calidez, que todos se sientan gusto en él. Que sea agradable a la vista y a los sentidos, que se apetezca querer quedarse y compartir momentos, historias y sonrisas, una vez que la comida se terminó.¿A poco no? Así que para ello, todo debe combinar y estar en su lugar, pon atención a lo que sigue…