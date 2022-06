Diseño de terraza: 10 ideas para aprovechar el espacio

Aunque a primera instancia parece que te invitamos a que ocupes a tu balcón o terraza como almacén de todo lo que no tiene un sitio en tu casa, debemos aclarar que nuestra última utilidad a la que hacemos referencia, no se enfoca a este aspecto, sino a que el balcón nos da la oportunidad de tener en él aquellas cosas que tanto disfrutamos pero que no viven de la mejor manera encerradas en una casa.

Las plantas son por ende un ejemplo formidable, pues cuando disfrutan un poco de exterior, parece que nos lo agradecen.