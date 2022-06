Diseño de terraza o porche: 7 ideas fabulosas

Si tu casa ya sea por espacio o por el tipo de arquitectura, no te permite crear en el jardín una terraza pero si te ha dado el lujo de poseer un porche, tienes el lugar perfecto para crear el área de descanso que tanto anhelas, lo único que te falta es comenzar a decorar buscando que además de ser bello, te brinde una atmósfera ideal para el descanso.

Si aunado a esta idea, te enfocas en que tu fachada luzca acogedora y llena de originalidad, te aseguramos que quien mire tu pórtico, querrá que lo invites a disfrutarlo. Para esta idea, claro está, no podemos dejar de mencionar la presencia importante y estratégica del mobiliario, y es que podrás tener el mejor decorado pero si tus muebles no son cómodos, la belleza del lugar no te convencerá a pasar ahí tus ratos libres.