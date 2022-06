Decoración de casas pequeñas: 9 ideas para agrandar

Las casa parecieran ser cada vez más pequeñas, y nuestras necesidades más grandes. Las cocinas comienzan a encogerse, hasta ya no poder cocinar en ellas, la sala y el comedor se han tenido que fusionar para poder existir, y los baños lucen como un área en miniatura donde no puedes dar ni un paso. Pero en realidad, todo eso es cuestión de perspectiva. Siendo completamente honestos, no estamos tanto tiempo en casa, como para necesitar un espacio enorme, aunque no hay que negar que tener espacio genera una sensación asombrosa de tranquilidad. Aún así, el diseño de interiores para casas pequeñas sigue siendo una opción que nos ayuda a convertir cualquier espacio en hermoso, y cualquier ambiente en un verdadero hogar, sólo necesitamos cambiar el lente con el que observamos todo, y colocar un lente de ingenio e imaginación, ¡y los límites de nuestros cuartos caerán!

No estás sólo en esa lucha contra el espacio, homify se encuentra de tu lado, y por eso hemos reunido 10 fabulosas herramientas para transformar tu casa pequeña en un gran espacio, de dónde no querrás salir jamás, y que todos envidiarán.