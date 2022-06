10 consejos para mantener ¡como nueva! la loseta del baño

Lo más básico para la limpieza de tu piso es un trapeador y una cubeta de agua. Ahora bien, el secreto para lograr que tu piso no se manches es simplemente trapear tu baño utilizando el trapeador lo más seco posible. Procura que el trapeador no tenga mucha agua y que, por el contrario, la absorba muy bien. La finalidad de esto es evitar que queden esas pequeñas líneas de agua que, con el tiempo se pueden transformar en manchas amarillas. Para un mejor acabado puedes trapear con poca agua, y después secarlo con franela. Este diseño de Mediamadera, además, sugiere colocar un tapete, no sólo en la salida de la ducha, sino también en los bordes del lavabo para evitar que el piso se salpique de agua.