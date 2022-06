​Baúles infantiles: ¡10 diseños llenos de sorpresas!

IMPEX - My Note Deco

La ventaja de los baúles infantiles es que puedes guardar los juguetes sin ningún orden. Basta con depositarlos ahí y como tienen tapa no se notará si están acomodados o no. Pero un baúl con compartimientos nos puede ahorrar aún más el trabajo, ya que se puede disponer de los juguetes por partes, y así no tendremos que estar guardando todos cuando se usen. El ejemplar que vemos en la fotografía tiene un diseño muy práctico. De material ligero, amplio, con tapa hermética, la cual evitará que salgan los juguetes, aunque la volteemos. Cuenta además con un decorado de un castillo.