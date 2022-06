10 casas pequeñas, modernas e impresionantes

¿Quieres una casa pequeña, pero además económica? Tienes un terreno, pero no es muy grande, te gustan las novedades en la arquitectura, eres capaz de experimentar con las innovaciones. Si has contestado que si… eres una persona a la que le viene bien una casa pequeña o una construida con contenedores. Esta idea no es tan nueva, realmente se han utilizado como vivienda temporal desde hace muchos años, en campos de refugiados, tras algunas catástrofes donde hay que ubicar muchas familias que se han quedado sin casas.

La novedad en estos tipos de construcción es el diseño que los arquitectos han empleado transformando esos contenedores en verdaderas casas confortables, impresionantes, con bajo consumo de energía y que se pueden instalar rápidamente en cualquier lugar donde se encuentre un terreno nivelado para asentarla y armarla. En este libro de ideas de homify te vamos a mostrar 12 ejemplos de casas algunas realizadas con contenedores, otras pequeñas casas que también entran en esa inspiración de viviendas pequeñas para terrenos pequeños. ¡Disfruta este recorrido!