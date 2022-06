Casas de un piso: ¡10 diseños actuales!

Las casas de dos pisos han sido relacionadas, por mucho tiempo, con el lujo, debido a que suelen ser muy ostentosas y, por obvias razones, sobresalen y se imponen en la arquitectura e las calles. Sin embargo las casas de un piso son una mejor elección cuando tenemos un terreno amplio, o cuando lo que buscas es algo más discreto, pero muy hermoso.

El diseño de casas de un piso se da generalmente en entornos rurales, puesto que en los urbanos no es fácil encontrar el espacio suficiente para ampliarla. Pero si tienes el espacio no dudes en expandir tu imperio arquitectónico a lo ancho. Además, implica menos zonas de riesgo, como barandales y escaleras, por si tienes en casa algún niño, enfermo o alguien de edad avanzada. Y si no nos crees lo maravillosas que pueden ser las casas de un piso, a continuación te mostramos 10 diseños hermosos que irradiar belleza y originalidad. ¡Quedarás encantado!