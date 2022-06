Iluminación interior y exterior – ¡10 ideas brillantes!

No hay nada mejor para crear una atmósfera de relajación e intimidad que una iluminación tenue al rededor de la cama, y es precisamente esto lo que la firma Aysina logra al decorar la parte superior de la cabecera de esta cama con múltiples luminarias no mitigan las sombras duras pero que no logran quitar por completo la penumbra de la habitación, generando así un ambiente a media luz óptimo para descansar en un espacio sumamente acogedor.