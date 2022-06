Cocinas integrales: 7 ventajas de que sean en L

El espacio siempre parece ser un problema, si hay muy poco sentimos que no nos cabe nada, y si hay mucho, ya no sabemos cómo hacer para que no luzca desolado. En este diseño, las cocinas espaciosas parecen más amuebladas, pues los muebles y las áreas de trabajo se dispersan por la habitación, además cuentas con la opción para añadir una barra desayunador, o una isla al centro.

En este proyecto, por ejemplo, se ha añadido una barra, frente al área de almacenamiento, y la estufa sirve como conexión entre ambas, manteniendo un estilo moderno que permite la interacción entre los espacios.