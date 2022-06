Casas modernas ¡10 fantásticos ejemplos en México!

¿Alguna vez has tenido que permanecer brincando sobre un pie, mientras te calzas los zapatos? Pues bien, existe una solución muy simple: un banco. El instalar un banco, una silla o un espacio en el cual puedas sentarte a calzarte los zapatos puede evitar algunos problemas. Eso sí, debes procurar que la superficie siempre esté limpia y que el material no dañe tu ropa. Ten especial cuidado con las grapas, astillas o clavos que pueda tener y por ningún motivo coloques algún líquido sobre él. Los bancos con forros de piel, como este de Ho Arquitectura de Interiores son magníficos, porque no guardan polvo ni absorben humedad.