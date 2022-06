Asadores de carbón: 10 cocinas al aire libre

Y para que no parezca que tu cocina exterior está protegida, aunque de verdad lo esté, puedes apelar a la formidable idea de los techos, pero muy altos, así no tendrás nada que obstaculice una intensa frescura pero tu cocina no estará mojada cuando llueva o no padecerás del intenso sol mientras cocinas.

Un consejo extra en este punto es que no dejes aislado a tu techo, y mejor inclúyelo colgando de él múltiples luminarias o hasta ventiladores, pues vaya que la circulación de aire es menester en este lugar.