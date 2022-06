Salas modernas: ¡7 ideas de paneles para poner tu televisión!

Aunque el espacio para la televisión no sea muy grande, no dudes en apostar por un panel para colocarla e incluso embellecer el área aledaña a ella, pues el tamaño no es impedimento para que este mueble resalte no sólo tu televisor, sino toda la decoración de tu sala.

Para que ayudes mucho más a esta cuarta cualidad, puedes crear repisas o anaqueles alrededor, con ello lograrás que visualmente le den la sensación de mayor amplitud, aunque en sí, no pertenezcan al panel.