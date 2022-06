Casa bonita, cálida y encantadora

Una casa de playa debe lograr ser la unión entre la tranquilidad y ser un paraíso para aquellos que buscan vivir en conexión con la naturaleza, la cual brinda una excepcional paz interior. Un lugar donde el bullicio de la ciudad simplemente no tiene sentido y en el cual el tiempo no pasa. Un espacio con estas características no necesita una receta complicada, por el contrario, el truco está en ser lo más honesto posible con las intenciones del diseño. Tratar de lograr una arquitectura que aproveche los atributos sensoriales que la naturaleza puede ofrecer y que esté abierta a que los residentes experimenten al máximo la percepción del medio que los rodea.

Hoy visitamos la playa de Juquehy Beach, en la costa de São Paulo, en Brasil. Aquí encontramos una residencia donde las áreas sociales y de ocio se conectan con el exterior y nos da la sensación de que no existen limites entre dónde empieza la casa y dónde se une con la naturaleza. El diseño del despacho Metamorfose Arquitetura e Urbanismo, entiende que el diseño debe unir una estética rústica con la comodidad y funcionalidad que un espacio contemporáneo debe ofrecer. ¡Conozcamos esta maravillosa casa de playa!