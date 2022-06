Lo que debes saber sobre mantenimiento de albercas

Si siempre has querido tener una alberca, tienes que leer esto. Cuando construyes alguna ampliación en tu casa o construyes tu casa nueva, siempre tendrás que estar pendiente del mantenimiento, la pintura de las paredes, alguna gotera que aparezca en las épocas de lluvia, una filtración en algún baño, todo hay que arreglarlo antes que eso sea un problema mayor, con más trabajo y más costo. Cuando tienes una alberca, que tanto has deseado, esa felicidad se viene al suelo si no le das el mantenimiento adecuado.

Un buen mantenimiento le dará a tu alberca mucho tiempo para disfrutarla, debes estar pendiente del manual que te entregaron los que la instalaron, eso es algo que no puedes perder ni dejar de lado, consúltalo y cumple rigurosamente sus indicaciones. En este libro de ideas te estaremos dando indicaciones que te servirán para hacer un buen mantenimiento, pero debes personalizar estas indicaciones según el tipo de alberca y el modelo que tienes en tu casa. Disfruta y guarda estas recomendaciones que te pueden servir en el futuro, para que tu alberca sea un motivo de disfrute y no una pesadilla.