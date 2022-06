Comedores modernos ¡14 maneras para decorarlos!

En la decoración hay reglas desde luego, pero esto no quiere decir que no puedan romperse; así que no tengas miedo de combinar diferentes estilos a la hora de diseñar una habitación y el comedor es un buen ambiente para experimentar en él.

Una combinación de diferentes estilos de sillas, darán por resultado un espacio único y con mayor personalidad; lo que se debe de cuidar en este caso, es no saturar con otros ornamentos para que no luzca caótico y permitir que las sillas sean las protagonistas del diseño como podemos ver en este ejemplo lleno de vitalidad, originalidad y mucha frescura.