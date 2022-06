13 jardines pequeños fáciles de copiar (y de hacer)

Otra gran maravilla de los jardines pequeños es que los detalles pequeños se notan más, por lo que puedes aprovechar para hacerte una experta en el reciclaje y reutilizar ese juego de tazas que ya no está completo y no puedes seguir usando, o esas cajas de madera que no sabes donde colocar. Este tipo de detalles otorga un aire orgánico y ligero a tu jardín sin mucho esfuerzo.