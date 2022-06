Casa moderna y espectacular, 7 entradas para lograrlo

Los mosaicos lucen formidables en una casa, pero tenerlos como parte de la entrada no es muy común, ellos son más habitables en la decoración de habitaciones, aunque esto no nos impide su uso en la fachada, y mejor aún, no reprimen la manera de innovar con ellos mientras embellecemos el área dispuesta a dar la bienvenida.

La gama de colores es aquí el punto clave a considerar pues no será la misma apariencia conseguida si apelas por tonos muy llamativos a si te decantas por algo mucho más neutral. Para que tu decisión no te desilusione, prueba a hacer diseños en papel, además de considerar en todo momento la decoración restante que tiene tu fachada.