¡Una casa totalmente moderna!

Esta piscina infinita es totalmente de ensueño. No solo por su diseño, si no por ubicación y vistas privilegiadas. Los trazos rectos y minimalistas que componen la piscina, así como los cubos y volúmenes grises y estrictos en los que sentarse a contemplar el paisaje, contrastan con la imponente y verde naturaleza de forma armónica. ¿A poco no te encanta? Una casa moderna totalmente, pero en armonía con el entorno…