Decoración de casas: 10 consejos según expertos mexicanos

Tal vez no tengas un estilo definido o prefieres varios a la vez para decorar tu casa Los expertos aconsejan una combinación para crear un ambiente único y especial. No tengas miedo de elegir colores brillantes y vibrantes, pues combinados con materiales como la madera o una alfombra, el equilibrio será espectacular. Puede que no tengas un estilo definido todavía o te gusten varios a la vez.

La verdad es que no tienes que elegir uno, puedes combinarlos y crear un ambiente único y realmente especial.No temas en elegir colores brillantes y vibrantes, puedes combinarlos con materiales muy básicos y lograr que luzcan increíbles, tal es el caso de madera o alfombra.