Top 5: jardines pequeños que te inspirarán a arreglar el tuyo

Muchos piensan que para poder disfrutar de una alberca en el patio o la terraza, es necesario disponer de mucho espacio, pero no es así. En el libro de ideas del día de hoy, nos hemos dado a la tarea de mostrarte la romántica y fabulosa unión que se da cuando juntamos una terraza y una alberca pequeña. ¿Nos acompañas a verlas?

16 albercas pequeñas para patios pequeños