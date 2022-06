Remodelaciones de 5 fachadas de casas

Esta vista corresponde a la fachada posterior de una casa bastante grande pero desaprovechada en casi todos sus espacios. Ubicada en Argentina, el gran patio de la residencia no invitaba a pasar tiempo ahí, pues ni siquiera contaba con una terraza linda y acogedora. La pequeña fachada era demasiado cerrada y oscura, no permitía la entrada de luz a los interiores, y la escalera lateral llevaba a un lugar lejano en donde ni siquiera la cubierta podía usarse como terraza porque se encontraba cubierta de extrañas estructuras metálicas que no permitían el tránsito.