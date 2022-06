Baños modernos: 8 tips para compartirlo en pareja

Ideas para diseñar un baño compartido. La convivencia en un verdadero desafío, de eso no hay duda, pero cuando se lleva con diplomacia, paciencia y comprensión, se torna en una de las aspectos más placenteros, pues la soledad figura como la ausente que no se extraña.

Para hablar de convivencia en el hogar, no hay mejor ejemplo que la vida de pareja, y es que podremos amar tanto a nuestro compañero o compañera de vida, pero de pronto el compartir la casa 24 horas, los siete días a la semana, resulta un tanto complicado cuando no se establecen normas o, cuando la estructura y decoración del hogar no son tan favorables para dicha cohabitación.

Por ello, en homify hemos decidido enfocarnos en este segundo aspecto, y de forma más concreta, en como hacer que hasta la habitación más íntima, como lo es el baño, no se torne en una pesadilla al momento de cohabitar con esa personita especial.