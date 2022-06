7 formas de acomodar sala y comedor en la misma habitación

Tal vez no tengas un estilo definido o prefieres varios a la vez, pero eso no es una limitación para conseguir un ambiente único y especial. No tengas miedo de emplear colores vibrantes y brillantes, pues al combinarlos con materiales como la madera, lograrás equilibrar y balancear de una manera espectacular el espacio.

En este ejemplo, la explosión de color resulta fresca y alegre gracias a la gran cantidad de luz natural que ingresa por el ventanal y al sensacional piso de madera que añade calidez y confort al ambiente. Si observas con cuidado, son tres colores de acento los que se utilizan de una forma excepcional, logrando decorar el espacio con su brillantez.

