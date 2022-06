Pisos para exteriores – 10 ideas para patios y terrazas

Puedes conseguir una baldosa de cerámica antiderrapante, es preferible si el piso se moja habitualmente con la lluvia, lo puedes conseguir en piezas de 55cm x 55cm costando aproximadamente MX$165 el mt2; otra posibilidad es un estilo rústico de 40cm x 40cm en MX$94 el mt2; y un piso también para exterior de 45cm x 45cm en MX $152 el m2.

El color blanco no es recomendable colocarlo en pisos de exterior, ya que refleja demasiado la luz del sol y no es confortable su vista; así como cerámica muy brillante que aunque no sea en blanco o colores muy claros pueden resultar incómodas al reflejar la luz.