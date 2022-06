Diez ejemplos de lujo en el cuarto de baño

Si algo caracteriza este inmueble en general, es la horizontalidad y la articulación de sus volúmenes que definen la casa como un gran espacio abierto. Y el baño no es la excepción.

Basado en líneas mínimas, la sencillez reina en este espacio cuando se aprecia una tina de baño perpendicular a lo que de no poner mucha atención, no podríamos percibir como lavabo y espejo. Y es que en la constante de incluir el exterior como parte de la decoración interior a través de los grandes ventanales, la forma en que los materiales se articulan, conforman una especie de acertijo donde lo que está frente a nosotros puede o no puede ser.