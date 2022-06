Diseño de jardines interiores: 10 fabulosas ideas

Llevar la naturaleza al interior de tu hogar, encuentra hoy en día diseños muy originales que se adaptan a los espacios y necesidades.

Con un muro verde, podrás darle ese toque natural a cualquier estancia de tu casa, a pesar de no contar con un gran espacio, ya que al estar colocado en la pared, no interrumpirá la circulación entre las estancias y llenarás de vida a tu hogar; los tres muros, se encargan de enmarcar los espacios que no tienen límites visuales, logrando un diseño fresco y muy natural.