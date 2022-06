Cocinas pequeñas: 7 trucos para sacarles provecho

Este consejo suena algo extraño y pareciera imposible, pero en realidad es muy sencillo y obvio. Si en nuestra cocina no contamos con todo el espacio que necesitamos para poder cocinar a gusto, entonces hay que añadirlo. No te preocupes, no nos referimos a que tires una de las paredes de tu cocina y comiences a ampliarla, aunque de ser posible hazlo, pero lo que queremos decir es algo mucho más sencillo.

Puedes añadir espacios a tu cocina instalando estantes, o aprovechando las superficies de los muebles y accesorios instalados. Por ejemplo, en esta imagen podríamos utilizar el espacio que está sobre la campana para poder colocar algunos frascos con especies; o en los estantes que están a los costados de la estufa, podemos agregar algunos clavos y utilizarlas para colgar especies, tazas, utensilios o las servilletas y guantes que podamos utilizar para cocinar.