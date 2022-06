Como decorar una sala pequeña: 10 ideas inspiradoras

La luz natural también es una formidable aliada, pues es una luz que no marcan sobras muy oscuras, ni marcan mucho mas dimensiones que ilumina y discrimina las que no, podríamos decir que es tan general que no sea precia mucho, pro ello, no habrá espacios que durante el día queden oscuros y esto hace que no existan sobras que resten visualmente las dimensiones.