17 asadores que caben perfectamente en patios pequeños

Todo patio debe tener un asador. ¿Porqué? porque un asador dará muchos momentos de convivencia y placer. Es que, ¿a poco no los mejores momentos de tu vida son los que pasas alrededor de la mesa con la familia y amigos? ¡Ajá! ¿Ya ves? ¡por eso lo decimos!, así que, si tu patio no es muy grande, y piensas que no cabe en un asador, con estas ideas que te mostraremos aquí, ¡te darás cuenta que estás equivocado!:

¡En todo patio pequeño, cabe un asador! Mira estas ideas de asadores que caben en patios reducidos. Asadores modernos, rústicos, campestres, estilo vintage, etc. ¡Para todos los gustos!