Cinco muros de piedra como elemento práctico y decorativo con personalidad

Retornando el muro como cuchilla, encontramos Casa San Juan de los profesionales de C3 Arquitectos cuyo reto fue construir esta casa-habitación que se insertara lo más transparentemente posible al entorno sin violentarlo y brindando comodidad y belleza.

De esta forma, se decantan por dividir el inmueble con un muro de piedra que, en la planta baja divide los servicios de las áreas sociales y la planta alta la recámara principal de las recámaras secundarias.

Pero eso no es todo, siguiendo los principios de diseño sustentable, el muro está hecho de piedra de la región lo cual no solo engalana sino que le brinda una personalidad única al conversar de forma fluida al entorno y a su vez brindando un carácter particular y privacidad a los espacios que le tocan.

