Diseño de fachadas: 5 ejemplos que no reconocerás

Esta casa de Saltillo, Coahuila, cuenta actualmente con mucho espacio pero, como podemos ver, su estado no es el mejor y su amplia superficie no se aprovecha de una manera inteligente. Las paredes se encuentran deterioradas, una ventana está tapiada, el patio, oscuro y encerrado, no es un sitio acogedor ni inspirador, y la terraza en la segunda planta prácticamente no existe…