7 estructuras de madera que en tu casa se verán fabulosas

La madera es uno de los materiales con los que más recuerdos llegamos a asociar, ya sea aquél picnic en el campo, la casa de nuestros abuelos o un viaje que hayamos realizados, la esencia de la madera, su textura y su aroma son inconfundibles para nuestros sentidos. Sin embargo, en cuestiones de construcción, cada vez son menos las casas que mantienen una estructura hecha de este material, pues si bien tiene grandes ventajas térmicas y decorativas, los tratamientos para su conservación y resistencia deben ser varios. No obstante su uso también se ha vuelto un lujo orgánico, cuya belleza es incomparable con las construcciones totalmente modernas, aunque esto no significa que no puedan ser mezcladas.

En esta ocasión te mostramos siete ejemplos de construcciones de madera que te encantaría tener y disfrutar.